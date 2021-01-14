Пекин, , 11:42 — REGNUM Гарантия полного проведения в жизнь мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции является ключом к успеху зимних Олимпийских Игр в Пекине в 2022 году, считает представительница Государственного комитета КНР по делам здравоохранения Ван Винь. Об этом 13 января сообщает Синьхуа, подчеркивая благоприятный характер эпидемиологической обстановки в Китае, несмотря на отдельные местные случаи вспышки заболеваемости.

Чиновница рассказала о процессе международной сертификации будущих олимпийских трасс, а также о визитах в КНР иностранных и международных федераций по зимним видам спорта.

Как сообщается на официальном уровне, из 115 зарегистрированных в стране 12 января случаев заболевания коронавирусом 107 оказались завезенными из-за рубежа.