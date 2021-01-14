Брянск, , 11:33 — REGNUM Свыше 80 млн рублей потратят на ремонт спортивных залов в сельских школах в Брянской области в 2021 — 2023 годах. Средства будут привлечены из федерального бюджета, сообщили ИА REGNUM 14 января в пресс-службе правительства региона.

В 2020 году были отремонтированы и оснащены оборудованием спортивные залы в восьми сельских школах области. Объём финансирования составил 23,6 млн рублей, из которых 19,8 млн рублей — господдержка. В 2021 — 2023 годах власти запланировали провести капитальный ремонт уже 26 спортивных залов. На эти цели из федерального бюджета будет привлечено 82,4 млн рублей.

С 2014 года в Брянской области с привлечением 181 млн рублей федеральных субсидий капитально отремонтировали 81 спортивный зал в сельских школах, построены современные полностью оборудованные площадки для шести учебных заведений.