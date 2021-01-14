Москва, , 11:27 — REGNUM Соглашения о сотрудничестве в сфере развития футбола подписали Министерство спорта РФ и Российский футбольный союз (РФС) с Пензенской областью. Об этом 14 января сообщает пресс-служба РФС.

Соглашение подписано с правительством Пензенской области и федерацией футбола региона в рамках реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни» и стратегии развития футбола до 2030 года.

Отмечается, что в регионе будет открыто ещё одно отделение по футболу, а в действующих спортивных школах появятся отделения для девочек.

Кроме того, пензенский центр развития футбола «Зенит» получит статусы «региональный центр РФС» и «детский футбольный центр». Согласно планам, на базе центра к 2024 году должна быть создана профессиональная команда.

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