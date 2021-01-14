Владивосток, , 10:54 — REGNUM Учебно-спортивный центр «Олимпиец» во Владивостоке станет местом подготовки сборной России по боксу перед Олимпиадой в Токио, которая планируется к проведению в 2021 году, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Руководители судейской комиссии федерации бокса России, Центра спортивной подготовки Приморья и старший тренер краевой сборной по боксу проверили готовности «Олимпийца».

Акклиматизационный тренировочный сбор во Владивостоке пройдут более 30 спортсменов. Основными задачами финальной подготовки станут адаптация к новому часовому поясу и подгонка веса спортсменов непосредственно к боксерскому олимпийскому турниру.

«Спорткомплекс отлично подходит под цели и задачи, которые ставит федерация бокса и тренерский штаб сборной России. Уверен, во Владивостоке боксеры сборной страны проведут эффективную подготовку к Олимпиаде», — сказал председатель судейской комиссии федерации бокса РФ Валерий Рачков.

В рамках подготовки к предстоящей летней Олимпиаде в Токио Приморье выбрали для заключительного этапа акклиматизации национальные сборные по спортивной борьбе (греко-римской), скалолазанию, легкой и тяжелой атлетике, гребле на байдарках и каноэ, бадминтону и дзюдо.

Как сообщало ИА REGNUM, сообщения японских СМИ о возможной отмене Олимпийских игр являются фейковыми. Об этом 12 января заявил исполнительный директор оргкомитета «Токио-2020» Тосиро Муто, пишет France Press.