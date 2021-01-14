Москва, , 10:09 — REGNUM В 2020 году у российских спортсменов было взято 8294 пробы. Об этом 14 января сообщили в пресс-службе Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Отмечается, что в декабре 2020 года было отобрано 650 допинг-проб. Всего за год инспекторы допинг-контроля РУСАДА взяли 8294 пробы.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 декабря и. о. гендиректора РУСАДА Михаил Буханов заявил, что агентство досрочно выполнило годовой план по допинг-тестированию.

Первоначальный плановый объём был 11 тыс. проб. Но из-за пандемии коронавируса и сокращения расходов план был снижен до 7,5 тыс. проб.

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