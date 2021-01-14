Доха, , 09:59 — REGNUM Сборная России по дзюдо выиграла пять медалей на итоговом турнире серии «Мастерс», который состоялся в Дохе (Катар). Российские дзюдоисты взяли две серебряные и три бронзовые награды.

Обладателем серебряной медали стал Инал Тасоев в весовой категории свыше 100 кг. В финале он проиграл представителю Франции Тедди Ринеру.

Бронзовую награду выиграл Арман Адамян в весовой категории до 100 кг, победив в поединке за третье место Симеона Катарину из Нидерландов.

Ранее Мадина Таймазова (до 70 кг) принесла сборной России серебряную медаль, а Альберт Огузов (до 60 кг) и Арам Григорян (до 66 кг) выиграли бронзу.