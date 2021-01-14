Тампа, США, , 09:24 — REGNUM «Тампа-Бэй Лайтнинг» одержала победу над «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:1.

В составе «Тампы» шайбы забросили форварды Ондржей Палат, Мэтью Жозеф, Энтони Чирелли, Стивен Стэмкос и Брейден Пойнт. Российский защитник Михаил Сергачёв отметился результативной передачей.

«Чикаго» смог ответить голом нападающего Дилана Строума.

Напомним, «Тампа» является действующим обладателем Кубка Стэнли.

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