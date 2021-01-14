Филадельфия, США, , 09:14 — REGNUM «Филадельфия Флайерз» одержала победу над «Питтсбург Пингвинз» в первом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 6:3.

В составе «Филадельфии» шайбы забросили форварды Джеймс ван Римсдайк (16), Нолан Патрик (20), Джоэл Фараби (39), Михаэль Раффль (46), Трэвис Конечны (53) и Кевин Хейз (53). Фараби также отдал три результативные передачи.

В составе «Питтсбурга» точными бросками отметились нападающие Марк Янковски (6), Сидни Кросби (24) и Брендон Танев (44).

В следующей игре «Филадельфия» и «Питтсбург» вновь встретятся друг с другом. Матч пройдёт 16 января.