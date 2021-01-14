Сантус, Бразилия, , 09:03 — REGNUM Бразильский футбольный клуб «Сантос» вышел в финал Кубка Либертадорес, переиграв по сумме двух матчей аргентинский «Бока Хуниорс».

В ответном полуфинальном матче «Сантос» победил счётом 3:0. Голы забили полузащитники Диего Питука (16), Йеферсон Сотельдо (49) и нападающий Лукас Брага (51).

С 56-й минуты «Бока Хуниорс» играла в меньшинстве после удаления защитника Франка Фабры, который получил прямую красную карточку.

В первом полуфинальном матче команды сыграли со счетом 0:0.

В финале турнира «Сантос» сыграет с другим бразильским клубом — «Палмейрасом». Финальный матч пройдёт 31 января.

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