Ланс, Франция, , 08:42 — REGNUM ПСЖ одержал победу над «Марселем» в матче за Суперкубок Франции. Встреча прошла в Лансе и завершилась со счётом 2:1.

В составе ПСЖ голы забили нападающие Мауро Икарди (39) и Неймар (85), реализовавший пенальти. У «Марселя» отличился полузащитник Димитри Пайет (89).

Первоначально матч должен был состояться в августе 2020 года, но был перенесён из-за пандемии коронавируса.

В сезоне 2019/20 ПСЖ выиграл чемпионат и Кубок Франции, поэтому его соперником в матче за Суперкубок стал «Марсель», который занял второе место в чемпионате.

ПСЖ выиграл Суперкубок Франции в 10-й раз, что является рекордом. «Марсель» становился обладателем этого приза трижды, в последний раз — в 2011 году.