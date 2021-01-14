Киль, Германия, , 08:35 — REGNUM Мюнхенская «Бавария» проиграла клубу второй немецкой Бундеслиги «Хольштайн» в матче второго раунда Кубка Германии. Встреча завершилась со счётом 2:2 (5:6 — по пенальти).

«Бавария» дважды выходила вперёд, отличились форварды Серж Гнабри (14) и Лерой Зане (48). Футболисты «Хольштайна» оба раза сумели отыграться, голы забили хавбек Фин Бартельс (37) и защитник Хауке Валь (95).

В серии пенальти точнее отказались игроки «Хольштайна» — 6:5. Таким образом, «Бавария» покидает турнир, действующим победителем является.

Стоит отметить, что «Бавария» провела этот матч основным составом.

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