Киль, Германия, 14 января 2021, 08:35 — REGNUM Мюнхенская «Бавария» проиграла клубу второй немецкой Бундеслиги «Хольштайн» в матче второго раунда Кубка Германии. Встреча завершилась со счётом 2:2 (5:6 — по пенальти).
«Бавария» дважды выходила вперёд, отличились форварды Серж Гнабри (14) и Лерой Зане (48). Футболисты «Хольштайна» оба раза сумели отыграться, голы забили хавбек Фин Бартельс (37) и защитник Хауке Валь (95).
В серии пенальти точнее отказались игроки «Хольштайна» — 6:5. Таким образом, «Бавария» покидает турнир, действующим победителем является.
Стоит отметить, что «Бавария» провела этот матч основным составом.
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