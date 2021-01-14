Турин, Италия, , 08:15 — REGNUM «Ювентус» одержал победу над «Дженоа» в матче 1/8 финала Кубка Италии. Встреча завершилась в дополнительное время со счётом 3:2.

В первом тайме «Ювентус» забил два гола, отличились полузащитник Деян Кулушевски (2) и нападающий Альваро Мората (23). «Дженоа» смог отыграться благодаря голам защитника Леннарта Чиборры (28) и хавбека Филиппо Мелегони (74).

Победный гол на 104-й минуте забил полузащитник «Ювентуса» Хамза Рафья.

Таким образом, «Ювентус» вышел в четвертьфинал Кубка Италии.

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