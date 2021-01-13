Мюнхен, Германия, , 22:39 — REGNUM Полузащитник мюнхенской «Баварии» Леон Даяку может сменить клубную прописку в это трансферное окно.

Согласно информации портала Goal, игроком заинтересованы «Милан», «Кельн», «Ницца» и берлинский «Унион». Сообщается, что все клубы рассматриваются аренду игрока с правом его выкупа. Леон Даяку также готов к переменам ради регулярной игровой практики.

В текущем сезоне на счету футболиста 14 матчей за «Баварию-2» в третьем дивизионе страны. 19-летний хавбек забил три гола.