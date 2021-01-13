Лос-Анджелес, США, , 22:35 — REGNUM Тренерский штаб «Лос-Анджелес Кингз» принял решение отправить нападающих Артура Калиева и Куинтона Байфилда в АХЛ перед началом нового сезона, сообщает пресс-служба команды.

Напомним, что Байфилд был выбран «Кингз» под общим 2-м номером на минувшем драфте НХЛ. В октябре он заключил с клубом трехлетнее соглашение новичка.

В прошлом сезоне канадец отличился 82 (32+50) очками в 45 матчах за «Садбери» в юниорской лиге Онтарио.

Артур Калиев был выбран «королями» на драфте 2019 года под общим 33-м номером. Недавно Артур стал первым хоккеистом с узбекскими корнями, завоевавшим золотые медали молодежного чемпионата мира по хоккею.

Минувший сезон 19-летний форвард провел в OHL, набрав 98 (44+54) очка в 57 матчах.