Сент-Луис, США, , 21:34 — REGNUM Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко снова пропустит большую часть сезона НХЛ.

Согласно информации на официальном сайте клуба, «Блюз» поместили форварда в долгосрочный список травмированных. Напомним, что в сентябре минувшего года россиянин перенес операцию на левом плече, ставшую третьей за его профессиональную карьеру.

Врачи сообщают, что срок восстановления Тарасенко составит около пяти месяцев.

Владимир Тарасенко почти полностью пропустил минувший сезон по аналогичной причине. В регулярном чемпионате НХЛ 2019/2020 форвард провел 10 матчей и набрал 10 (3+7) очков. Россиянин успел восстановиться к матчам плей-офф, в розыгрыше которого провел четыре безрезультативных матча.