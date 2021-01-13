Мадрид, , 21:28 — REGNUM «Атлетико» согласовал условия аренды нападающего «Лиона» Муссы Дембеле.

Согласно информации Get French Football News, мадридский клуб возьмет 24-летнего футболиста в аренду, за которую заплатит 1,5 миллиона евро. Также «матрасники» обладают право выкупа француза за 33,5 миллиона евро. В зависимости от результатов футболиста «Лиона» сможет получить еще 5 миллионов евро за сделку в качестве бонусов.

Ранее стал известно, что футболист прибыл в Мадрид для прохождения медицинского осмотра.