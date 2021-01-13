Алма-Ата, Казахстан, , 21:24 — REGNUM Алматинский «Кайрат» может усилиться в текущее зимнее трансферное окно.

Согласно информации спортивного портала Kicker, казахстанский клуб может подписать 26-летнего немецкого нападающего «Падерборна» Стрели Мамбу.

В прошлом сезоне игрок мог отправиться сначала в Италию, а летом присоединиться к «Кельну». Но оба трансфера сорвались. Отметим, что для перехода в стан «козлов» форварду помешал проваленный медицинский осмотр.

Сейчас игрок может продолжить карьеру в чемпионате Казахстана из-за неудачных результатов в первой половине сезона.