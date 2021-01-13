Доха, , 15:43 — REGNUM Российский теннисист Роман Сафиуллин одержал победу над представителем Франции Констаном Летьеном в финале квалификации Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Встреча завершилась со счётом 6:7 (2:7), 6:3, 6:4.

Сафиуллин 10 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 6 из 11 брейк-пойнтов. На счету его соперника четыре эйса, пять двойных ошибок и четыре брейка.

Сафиуллин занимает 181-е место в рейтинге ATP. Он впервые в карьере сыграет в основной сетке турнира Большого шлема.

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