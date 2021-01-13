Екатеринбург, 13 января 2021, 15:22 — REGNUM Нападающий «Автомобилиста» Сергей Шумаков пропустит остаток сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом 13 января заявил агент игрока Шуми Бабаев.
«Сергей пропустит остаток сезона», — цитирует Бабаева Sport24.
Он отметил, что Шумаков получил травму на тренировке, и его уже прооперировали.
В текущем сезоне КХЛ Шумаков сыграл 28 матчей за «Авангард», в которых забросил восемь шайб и отдал пять результативных передач. После обмена в «Автомобилист» он провёл шесть игр и не набрал очков.