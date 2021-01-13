Екатеринбург, , 15:22 — REGNUM Нападающий «Автомобилиста» Сергей Шумаков пропустит остаток сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом 13 января заявил агент игрока Шуми Бабаев.

«Сергей пропустит остаток сезона», — цитирует Бабаева Sport24.

Он отметил, что Шумаков получил травму на тренировке, и его уже прооперировали.

В текущем сезоне КХЛ Шумаков сыграл 28 матчей за «Авангард», в которых забросил восемь шайб и отдал пять результативных передач. После обмена в «Автомобилист» он провёл шесть игр и не набрал очков.