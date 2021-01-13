Дубай, ОАЭ, , 14:27 — REGNUM Российская теннисистка Валерия Савиных одержала победу над представительницей Бельгии Исалин Бонавентюр в финале квалификации Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Встреча продолжалась 1 час 33 минуты и завершилась со счётом 6:4, 7:5.

Савиных ни разу не подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 5 из 11 брейк-пойнтов. На счету её соперницы четыре эйса, три ошибки на подаче и три брейка.

Напомним, отборочный турнир женской части Australian Open проходит в Дубае (ОАЭ). Основная часть соревнований состоится в Мельбурне с 8 по 21 февраля.

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