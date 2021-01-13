Ростов-на-Дону, , 14:08 — REGNUM Гандбольный матч группового этапа Лиги чемпионов «Ростов-Дон» — «Вайперс», который должен был состояться 13 января в Норвегии, отменён. Это связано с выявленными случаями заражения коронавирусом среди членов российской команды.

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В норвежский Кристиансанн гандболистки «Ростов-Дона» прибыли после игры с французским клубом «Мец». Согласно санитарным требованиям, игроки сдали тест на коронавирус, а затем ушли на 24-часовой карантин.

Дата проведения матча c норвежским «Вайперсом» будет определена позднее, уточнили в пресс-службе донского клуба.

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