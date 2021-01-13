Дубай, ОАЭ, , 13:48 — REGNUM Российская теннисистка Людмила Самсонова одержала победу над представительницей Украины Лесей Цуренко в финале квалификации Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Встреча продолжалась 1 час 23 минуты и завершилась со счётом 7:6 (7:1), 6:2.

Самсонова один раз подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала 6 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, две ошибки на подаче и четыре брейка.

Отборочный турнир женской части Australian Open проходит в Дубае (ОАЭ). Основная часть соревнований состоится в Мельбурне с 8 по 21 февраля.

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