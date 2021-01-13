Казань, , 13:37 — REGNUM Бывший главный тренер московского «Динамо» Кирилл Новиков возглавил нижнекамский клуб «Нефтехимик», выступающий в Футбольной национальной лиге (ФНЛ). Об этом 13 января сообщает пресс-служба лиги.

На посту наставника команды Новиков сменил Юрия Уткульбаева, который покинул свой пост в декабре 2020 года. Срок соглашения «Нефтехимика» с 39-летним специалистом не сообщается.

Новиков был главным тренером «Динамо» с октября 2019 по сентябрь 2020 года.

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