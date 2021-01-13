Дубай, ОАЭ, , 13:07 — REGNUM Российская теннисистка Маргарита Гаспарян проиграла представительнице Болгарии Цветане Пиронковой в финале квалификации Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Встреча продолжалась 1 час 24 минуты и завершилась со счётом 3:6, 5:7.

Гаспарян три раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 2 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы пять эйсов, две ошибки на подаче и четыре брейка.

Australian Open пройдёт в Мельбурне с 8 по 21 февраля.

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