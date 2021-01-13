Абу-Даби, , 12:44 — REGNUM Российская теннисистка Вероника Кудерметова проиграла представительнице Белоруссии Арине Соболенко в финале турнира в Абу-Даби (ОАЭ). Встреча, продолжавшаяся 1 час 5 минут, завершилась со счётом 2:6, 2:6.

Кудерметова четыре раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 2 из 6 брейк-пойнтов. На счету её соперницы пять эйсов, две ошибки на подаче и шесть брейков.

Кудерметова играла в финале турнира WTA впервые в своей карьере. Соболенко выиграла свой девятый титул в одиночном разряде на турнирах WTA.

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