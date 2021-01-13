Москва, , 12:38 — REGNUM Возможным соперником Тима Цзю в следующем поединке может стать ирландский боксёр Деннис Хоган. Об этом 13 января сообщает портал Sporting News.

Отмечается, что поединок находится в разработке, о нем объявят в ближайшие несколько недель.

16 декабря Цзю победил нокаутом в первом раунде новозеландца Боуина Моргана. В этом поединке он защитил титулы чемпиона Австралии и Азии по версии Международной боксёрской федерации (IBF) и глобальный пояс Всемирной боксёрской организации (WBO) в весе до 69,9 кг.

26-летний Тим Цзю является сыном бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу Константина Цзю. На его счету 17 побед (13 нокаутом) и ни одного поражения на профессиональном ринге.