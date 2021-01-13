Лондон, , 12:30 — REGNUM Российский боксёр Александр Поветкин проведёт бой с британцем Диллианом Уайтом 6 марта. Об этом 13 января сообщил промоутер Эдди Хирн, слова которого приводит BoxingScene.

Этот бой должен стать вторым для Поветкина и Уайта. В первый раз они встречались 23 августа. Тогда российский боксёр нокаутировал своего соперника в бою за временный титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжёлом весе.

Второй бой должен был пройти в ноябре, но был дважды перенесён из-за заражения Поветкина коронавирусом.

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