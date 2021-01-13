Базель, Швейцария, , 12:19 — REGNUM Мужская сборная США по гандболу не сыграет на чемпионате мира из-за случаев заражения коронавирусом в команде. Об этом 13 января сообщает пресс-служба Международной федерации гандбола (IHF).

Вместо американской сборной на турнире выступит команда Швейцарии, которая на чемпионате Европы заняла 16-е место.

Ранее по той же причине с чемпионата мира снялась сборная Чехии. Вместо неё выступит команда Северной Македонии.

Чемпионат мира по гандболу пройдет в Египте с 13 по 31 января.