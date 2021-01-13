Москва, , 11:19 — REGNUM Международная федерация гимнастики (FIG) подтвердила, что Москва примет этап серии Гран-при по художественной гимнастике. Об этом 13 января сообщили в пресс-службе организации.

Соревнования пройдут с 19 по 21 февраля.

Кроме того, FIG приняла решение отменить этап Кубка мира по художественной гимнастике, который должен был пройти в Германии 25−28 февраля.

При этом этап Кубка мира по спортивной акробатике, запланированный на 19−21 февраля в Башкирии, отложен.

Новые даты проведения турнира будут известны позже. В FIG подчеркнули, что все изменения связаны с пандемией коронавируса.