Нью-Йорк, США, , 11:08 — REGNUM «Бруклин Нетс» одержал победу над «Денвер Наггетс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 122:116.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Бруклина» Кевин Дюрант, сделавший дабл-дабл из 34 очков и 13 передач.

В составе «Денвера» наибольшую результативность показал центровой Никола Вучевич, на счету которого дабл-дабл из 23 очков и 11 передач.

Читайте также: «Филадельфия» в овертайме вырвала победу у «Майами» в матче НБА