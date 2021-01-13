Филадельфия, США, , 11:02 — REGNUM «Филадельфия Сиксерс» одержала победу над «Майами Хит» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась в овертайме со счётом 137:134.

Самым результативным игроком матча стал центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид, сделавший дабл-дабл из 45 очков и 16 подборов.

В составе «Майами» наибольшую результативность показал разыгрывающий Тайлер Хироу, набравший 34 очка.

«Филадельфия» прервала серию из трёх поражений подряд. «Майами» потерпел второе поражение в последних трёх матчах.

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