Хьюстон, США, , 10:57 — REGNUM «Лос-Анджелес Лейкерс» одержал победу над «Хьюстон Рокетс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 117:100.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс, записавший свой актив 26 очков.

В составе «Хьюстона» наибольшую результативность показал форвард Кристиан Вуд, набравший 18 очков.

«Лейкерс» являются лидерами в турнирной таблице НБА «Хьюстон» потерпел шестое поражение в девяти матчах сезона.

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