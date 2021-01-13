Вашингтон, , 10:39 — REGNUM Матч Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Вашингтон» — «Юта» перенесён из-за случаев заражения коронавирусом в составе «Вашингтона». Об этом 13 января сообщает пресс-служба НБА.

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Отмечается, что «Вашингтон» не смог набрать восемь игроков на матч, что необходимо по условиям медицинского регламента НБА.

Встреча должна была состояться 14 января, но теперь перенесена на неопределённый срок.

Ранее пресс-служба «Вашингтона» сообщила, что два баскетболиста команды заразились коронавирусом, из-за чего была отменена плановая тренировка.