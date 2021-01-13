Сан-Паулу, Бразилия, , 10:25 — REGNUM Бразильский футбольный клуб «Палмейрас» стал первым финалистом Кубка Либертадорес, по сумме двух матчей переиграв аргентинский «Ривер Плейт».

В ответном полуфинальном матче «Палмейрас» дома проиграл «Ривер Плейту» со счётом 0:2. Голы забили Роберт Рохас на 29-й минуте и Рафаэль Борре на 44-й.

«Палмейрас» вышел в финал благодаря результату первого матча, в котором он победил в гостях со счётом 3:0.

Соперником «Палмейраса» станет победитель противостояния «Сантос» (Бразилия) — «Бока Хуниорс» (Аргентина). Первый матч этих команд завершился вничью — 0:0. Ответная встреча состоится 14 января.

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