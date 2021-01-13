Мадрид, , 09:09 — REGNUM «Гранада» одержала победу над «Осасуной» в перенесённом матче четвёртого тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счётом 2:0, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Счёт в матче открыл нападающий «Гранады» Луис Суарес на 22-й минуте. А в добавленное к первому тайму время автоголом отметился вратарь «Осасуны» Серхио Эррера.

На сегодняшний день «Гранада» занимает седьмое место в чемпионате Испании, в активе команды 27 очков после 18 матчей. «Осасуна» идёт на 19-м месте с 15 очками после 18 игр.

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