Мадрид, , 08:57 — REGNUM «Атлетико» одержал победу над «Севильей» в перенесённом матче первого тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счётом 2:0, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В составе «Атлетико» голы забили нападающий Анхель Корреа (17) и полузащитник Сауль Ньигес (76).

На сегодняшний день «Атлетико» занимает первое место в чемпионате Испании, в активе команды 41 очко после 16 матчей. «Севилья» идёт на шестом месте с 30 очками после 17 матчей.

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