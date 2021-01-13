Вулвергемптон, Великобритания, , 08:47 — REGNUM «Эвертон» одержал победу над «Вулверхэмптоном» в матче 18-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась со счётом 2:1, передаёт корреспондент.

В составе «Эвертона» голы забили полузащитник Алекс Айуоби (6) и защитник Майкл Кин (77). У «Вулверхэмптона» отличился хавбек Рубен Невеш (14).

На сегодняшний день «Эвертон» занимает четвёртое место в АПЛ, на счету команды 32 очка. «Вулверхэмптон» с 22 очками идёт на 14-м месте.

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