Шеффилд, Великобритания, , 08:40 — REGNUM «Шеффилд Юнайтед» одержал победу над «Ньюкасл Юнайтед» в матче 18-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась со счётом 1:0.

Единственный гол на 73-й минуте забил нападающий «Шеффилда» Билли Шарп, реализовавший пенальти.

Для «Шеффилда» эта победа стала первой в сезоне, на счету команды пять очков после 18 матчей и 20-е место в турнирной таблице. «Ньюкасл» с 19 очками идёт на 15-м месте.

Читайте также: «Манчестер Юнайтед» вышел на первое место в АПЛ