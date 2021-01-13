Бернли, Великобритания, , 08:36 — REGNUM «Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Бёрнли» в перенесённом матче первого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась со счётом 1:0.

Единственный гол на 71-й минуте забил полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба, который с лёта пробил по воротам после подачи Маркуса Рашфорда с правого фланга.

«Манчестер Юнайтед» вышел на первое место в АПЛ, набрав 36 очков после 17 матчей и опережая «Ливерпуль» на три очка. «Бёрнли» с 16 очками идёт на 16-м месте.