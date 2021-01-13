Милан, Италия, , 08:11 — REGNUM «Милан» одержал победу над «Торино» в матче 1/8 финала Кубка Италии. Встреча завершилась со счётом 0:0 (5:4 — по пенальти).

Команды не смогли открыть счёт в основное и дополнительное время. В серии пенальти точнее оказались «россонери» — 5:4.

Впервые с 22 ноября в стартовом составе «Милана» вышел 39-летний форвард Златан Ибрагимович, который восстанавливался после травмы. После перерыва он был заменён на Хакана Чалханоглу.

9 января команды встречались в матче 17-го тура Серии А, в котором «Милан» победил счётом 2:0.