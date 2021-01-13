Вашингтон, , 01:30 — REGNUM Мужская сборная США по гандболу пропустит чемпионат мира (ЧМ), который пройдёт в Египте с 13 по 31 января, из-за выявленного у нескольких игроков коронавируса. Об этом 12 января сообщает пресс-служба Международной федерации гандбола (IHF).

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Место американцев на ЧМ займёт сборная Швейцарии, занявшая на европейском первенстве 16-е место.

Напомним, что ранее место сборной Чехии, также выбывшей из ЧМ из-за положительных тестов на коронавирус у нескольких игроков, в соответствии с регламентом заняла сборная Северной Македонии.

В первом матче российская команда, из-за санкций WADA выступающая под названием «Команда Федерации гандбола России», сыграет 14 января со сборной Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, российский гандболист Александр Шкуринский из-за травмы пропустит чемпионат мира, который пройдёт в Египте.

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