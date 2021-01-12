Вашингтон, , 22:51 — REGNUM Портал TSN составил рейтинг из 50 лучших игроков Национальной хоккейной лиги на данный момент.

Первым в списке стал нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид. В первую десятку хоккеистов попал один российский хоккеист — — форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин (6-е место).

Также среди российских игроков в список были включены капитан «Вашингтона» Александр Овечкин (12-е место), голкипер «Тампы» Андрей Василевский (17-е место), форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин (19-е место) и нападающий «Каролины» Андрей Свечников (41-е место).

Топ-10 игроков НХЛ по версии TSN:

1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон»)

2. Нэтан Маккиннон («Колорадо»)

3. Леон Драйзайтль («Эдмонтон»)

4. Остон Мэттьюс («Торонто»)

5. Виктор Хедман («Тампа»)

6. Артемий Панарин («Рейнджерс»)

7. Сидни Кросби («Питтсбург»)

8. Джек Айкел («Баффало»)

9. Давид Пастрняк («Бостон»)

10. Брэйден Пойнт («Тампа»)