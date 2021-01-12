Бернли, Великобритания, , 22:39 — REGNUM Клуб Английской премьер-лиги «Бернли» на своем официальном сайте объявил о нововведении в выборе игроков для своей академии.

Клуб начнет применять искусственный интеллект в поиске талантливых юных игроков. Проект был запущен совместно с платформой AiSCOUT. Игроки старше 14 лет смогут установить специальное приложение для размещения видео с выполнением тренировочного процесса.

Искусственный интеллект будет сравнивать результаты юных футболистов, после чего полученные данные будут оценивать лично скауты клуба для определения игроков, которые смогут получить приглашение в академию «Бернли».