Роли, США, , 21:39 — REGNUM Клуб НХЛ «Каролина Харрикейнз» прекратила сотрудничество с голкипером Алексом Недельковичем.

Согласно информации журналиста Эллиотта Фридмана, «ураганы» выставили 25-летнего хоккеиста на драфт отказов.

Летом 2019 года клуб заключил с Недельковичем двухлетний контракт на сумму в 1,45 миллиона долларов. Срок действия соглашения истечет ближайшим летом.

За прошедшие четыре года в системе «Каролины» американец получил шанс проявить себя в шести матчах НХЛ, в которых он помог команде добыть две победы и пропустил 13 шайб.