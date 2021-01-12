Нью-Йорк, США, , 21:33 — REGNUM Клуб НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» не станет сотрудничать с финским форвардом Лео Комаровым в новом сезоне.

Согласно информации журналиста Эллиотта Фридмана, «Айлендерс» выставили хоккеиста на драфт отказов. Его контракт с годовым окладом 3 миллиона долларов будет действовать до конца следующего сезона.

В сезоне 2019/2020 Комаров провел в составе «островитян» 48 матчей в регулярном чемпионате и набрал 14 (4+10) очков. В плей-офф на его счету 3 (1+2) очка в 17 встречах.