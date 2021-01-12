Мадрид, , 21:25 — REGNUM Нападающий мадридского «Реала» Лука Йович вернется в немецкий чемпионат в это трансферное окно.

Согласно информации портала Goal, франкфуртский «Айнтрахт» вернет его в свой состав, взяв игрока в аренду. Также известно об интересе со стороны «Милана» и «Вулверхэмптона».

Напомним, что сербский форвард присоединился к королевскому клубу летом 2019 года за 60 миллионов евро. За время проведенное в стане «Реала» Йовичу удалось появится на поле в стартовом составе всего лишь 11 раз.

В общей сложности форвард набрал 3 (2+1) очка по системе «гол+пас» в 21 встрече за «сливочных».