Роли, США, , 20:49 — REGNUM Клуб НХЛ «Каролина Харрикейнз» пополнила бригаду вратарь в предверии нового сезона.

Согласно информации журналиста Пьера ЛеБрюна, «Каролина» забрала голкипера Антона Форсберга с драфта отказов, куда его ранее поместил «Эдмонтон».

Напомним, что в минувшем сезоне Форсберг принял участие в трех матчах регулярного чемпионата за «Каролину», после чего стал игроком «Эдмонтона».

В сезоне 2017/2018 шведу удалось провести 35 матчей в регулярном чемпионате в качестве второго вратаря «Чикаго».