Нур-Султан, , 19:18 — REGNUM 12 января в Нур-Султане прошел матч регулярного чемпионата КХЛ между «Барысом» и «Ак Барсом» (Казань). Победил «Ак Барс» — 4:2 .

Два очка в составе победителей набрал Кирилл Петров (1+1). Шайбы у гостей забросили Найджел Доус, Патрис Кормье, Станислав Галиев.

Голкипер «Ак Барса» Тимур Билялов отразил 27 бросков. У «Барыса» оформил дубль форвард Кирилл Панюков.

Теперь «Барыс» набрал 49 очков в 42 матчах и занимает 8 место в Восточной конференции. «Ак Барс» (70 очков) после 45 матчей — на 1 позиции.