Новосибирск, , 18:56 — REGNUM 12 января в Новосибирске состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ между хоккейными клубами «Сибирь» и «Салават Юлаев» (Уфа). Встреча завершилась победой «Салавата Юлаева» — 3:1.

Два периода прошли в позиционной борьбе, а счёт матча был открыт только в III периоде.

Таким образом, «Салават Юлаев» одержал вторую подряд победу в регулярном чемпионате КХЛ. В предыдущем матче уфимцы победили «Ак Барс» (Казань) — 7:3.

Голы: Виктор Комаров, 47:59 (1:0); Шакир Мухамадуллин, 54:24 (1:1); Джефф Плэтт, 58:29 (1:2); Петр Хохряков, 58:58 (1:3).

«Сибирь» набрала в 45 матчах 42 очка и занимает 9 место в Восточной конференции. «Салават Юлаев» (58 очков) после 46 матчей — на 3 позиции.