Соединённые Штаты Америки, , 18:42 — REGNUM Боец Забит Магомедшарипов (Россия) может провести бой в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) в ближайшие 3 месяца, передает 12 января ESPN.

«Мы хотим организовать для Магомедшарипова что-нибудь в ближайшие 3 месяца. … Возможно, от боя с Родригесом придется отказаться», — завил президент UFC Дана Уайт.

В 2020 г. спортсмен не выходил в октагон из-за того, что поединок против Яира Родригеса сорвался дважды.

Кстати, в сети уже начались обсуждения возможных соперников для Забита. Одним из вариантов назван победитель боя между Холлоуэем и Каттаром.